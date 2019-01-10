На КАД сбиты участники мелкого ДТП, один погиб. Копится пробка

Смертельное ДТП утром 10 января собирает пробку на севере КАД, на внешнем кольце. События развивались по обкатанному сценарию: сначала произошло лёгкое ДТП, люди остались на проезжей части, и в них влетела другая машина.

Очевидцы рассказывали о нескольких разбитых машинах, в том числе каршеринговой и снегоуборочной. Вероятно, это участники первой аварии. «Стоит «демобиль», впереди, метрах в 50 от него, ещё группой четыре машины, но в разных позах, помяты, вроде, все несильно, но лежит труп», – написал наш читатель Пётр. «Там ещё 2-3 ДТП до этого места было... Колея, снег, скорость», – отмечает Олег в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

УГИБДД, сообщая о смертельном ДТП, называет только двух участников. По предварительным данным, около 6:15 на 122-м километре внешнего кольца водитель автомобиля Great Wall при невыясненных обстоятельствах совершил наезд на Volkswagen Polo, стоящий после предыдущего ДТП, и двух мужчин, находившихся на проезжей части.

Старший мужчина, 1956 года рождения, скончался. Младший, 1981 года рождения, госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Пробка на внешнем кольце от проспекта Энгельса сохраняется до сих пор. «В пробке длиной 6,5 км можно потерять 37 минут, что на 32 минуты больше обычного», – предупреждает одноимённый сервис «Яндекса».

Наряд ДПС занимается оформлением происшествия и рассредоточением транспорта. По факту ДТП проводится проверка, отмечают в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области.

Наезды на стоящее транспортное средство нередко заканчиваются фатально на скоростных трассах. На КАД такое бывало не раз.

18 сентября на внешнем кольце, в районе развязки с проспектом Культуры, фура влетела в стоящие из-за столкновения легковушку и грузовик с сухой цементной смесью – удар спровоцировал взрыв этой смеси. Умер водитель фуры.

7 августа также на севере КАД погиб водитель пассажирского автобуса. Он остановился из-за мелкого ДТП, вышел осмотреть повреждения и был сбит легковушкой. Видеорегистратор очевидца зафиксировал этот момент: на записи видно, как страшно подлетает в воздух человек, и его перекидывает за отбойник.

19 июня на КАД цементовоз влетел в «Дэу Матиз» и «Тойоту Камри», вставшие из-за пробитого колеса. «Матиз» оказался почти полностью под грузовиком, пассажир скончался. ДТП также попало на видео.

В мае у другого «Матиза» на КАД лопнуло колесо. Очевидцы остановились, чтобы помочь, и в них влетела «Шкода Фабия». Один человек, спасавший женщин и детей, погиб, другой попал в реанимацию.