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Происшествия
10.01.2019 12:03
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На КАД сбиты участники мелкого ДТП, один погиб. Копится пробка

Смертельное ДТП утром 10 января собирает пробку на севере КАД, на внешнем кольце. События развивались по обкатанному сценарию: сначала произошло лёгкое ДТП, люди остались на проезжей части, и в них влетела другая машина.  

Очевидцы рассказывали о нескольких разбитых машинах, в том числе каршеринговой и снегоуборочной. Вероятно, это участники первой аварии. «Стоит «демобиль», впереди, метрах в 50 от него, ещё группой четыре машины, но в разных позах, помяты, вроде, все несильно, но лежит труп», – написал наш читатель Пётр. «Там ещё 2-3 ДТП до этого места было... Колея, снег, скорость», – отмечает Олег в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

УГИБДД, сообщая о смертельном ДТП, называет только двух участников. По предварительным данным, около 6:15 на 122-м километре внешнего кольца водитель автомобиля Great Wall при невыясненных обстоятельствах совершил наезд на Volkswagen Polo, стоящий после предыдущего ДТП, и двух мужчин, находившихся на проезжей части.

Старший мужчина, 1956 года рождения, скончался. Младший, 1981 года рождения, госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

На КАД сбиты участники мелкого ДТП, один погиб. Копится пробка

Пробка на внешнем кольце от проспекта Энгельса сохраняется до сих пор. «В пробке длиной 6,5 км можно потерять 37 минут, что на 32 минуты больше обычного», – предупреждает одноимённый сервис «Яндекса».

Наряд ДПС занимается оформлением происшествия и рассредоточением транспорта. По факту ДТП проводится проверка, отмечают в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области.

Наезды на стоящее транспортное средство нередко заканчиваются фатально на скоростных трассах. На КАД такое бывало не раз.

18 сентября на внешнем кольце, в районе развязки с проспектом Культуры, фура влетела в стоящие из-за столкновения легковушку и грузовик с сухой цементной смесью – удар спровоцировал взрыв этой смеси. Умер водитель фуры.

7 августа также на севере КАД погиб водитель пассажирского автобуса. Он остановился из-за мелкого ДТП, вышел осмотреть повреждения и был сбит легковушкой. Видеорегистратор очевидца зафиксировал этот момент: на записи видно, как страшно подлетает в воздух человек, и его перекидывает за отбойник.

19 июня на КАД цементовоз влетел в «Дэу Матиз» и «Тойоту Камри», вставшие из-за пробитого колеса. «Матиз» оказался почти полностью под грузовиком, пассажир скончался. ДТП также попало на видео.

В мае у другого «Матиза» на КАД лопнуло колесо. Очевидцы остановились, чтобы помочь, и в них влетела «Шкода Фабия». Один человек, спасавший женщин и детей, погиб, другой попал в реанимацию.

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