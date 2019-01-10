«Я ему даже свой рубль отдал. И он начал рублём чистить». Горожане пытаются отскоблить краску с «новогодней двери» в центре Петербурга

Уличное искусство спасают горожане от «налёта» коммунальщиков в центре Петербурга. В процесс оттирания казённой краски включаются прохожие. В руках у них российский рубль.

Как рассказал «Фонтанке» 10 января петербуржец Валентин, накануне он хотел полюбоваться граффити на углу Невского и Суворовского проспектов. Но рисунок оказался закрашенным. Кто-то из прохожих неуверенно расчистил небольшой участок изображения. Валентин решил продолжить освобождение уличной картинки от зелёной краски. Монеткой начал тереть стену. «Ощущения, как будто лотерейный билет трёшь», — поделился горожанин.

Через некоторое время на его старания обратила снимание проходившая мимо женщина, а затем и молодой человек. Они также включились в работу. «Я ему даже свой рубль отдал. И он начал рублём чистить», — отметил Валентин.

По его словам, следы народной нелюбви к коммунальщикам отпечатались словом «гады» поверх казённой краски. Вернуть первоначальный вид граффити с помощью монетки любителям уличного искусства все же не удастся. Однако картинка уже хорошо просматривается.

Школьница с советской новогодней открытки появилась в заложенном дверном проёме на углу Невского и Суворовского проспектов в ночь на 31 декабря. Творение художника Павла Каса закрасили к вечеру 5 января. Коммунальщики взяли инициативу в свои руки, так как жалоб на граффити от горожан не поступало.