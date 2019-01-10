Полиция раскрыла «похищение» орла с Александровской колонны. Птицу унесли на реставрацию

С гуляющих по Дворцовой площади сняты подозрения в вандализме. Орёл с ограды Александровской колонны «улетел» на законных основаниях.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти днем 10 января, в ходе проверки полиция установила причину исчезновения элемента декора. Двуглавого орла с ограды Александрийской колонны демонтировали для реставрационных работ.

Пропажу государственного символа обнаружили накануне вечером. Похитителей собирались искать с помощью записи с камер видеонаблюдения.