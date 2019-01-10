Ход строительства объектов компании «Строительный трест»

АО «Строительный трест»

Компания «Строительный трест» сообщает о ходе строительства жилых комплексов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Калининграде в конце 2018 – начале 2019 года: «Новое Купчино», NEWПИТЕР*, «Капитал», «Архитектор», «Сосновка» и ЖК «Город мастеров».

На Малой Бухарестской улице продолжается возведение первого этапа жилого комплекса «Новое Купчино». По состоянию на первую половину января 2019 года в секциях 1.1, 1.2 и 1.3 завершена кирпичная кладка седьмого этажа, выполнено перекрытие. В секции 1.4 готовы четыре этажа; в секции 1.5 – три этажа.

В жилом квартале NEWПИТЕР ведется строительство шестого, седьмого и десятого лотов, а также общеобразовательной школы на 550 детей. Шестой лот квартала NEWПИТЕР готов на 99,9%. В седьмом лоте ЖК NEWПИТЕР был осуществлен пуск тепла в квартиры. Производилось устройство внутридомовой канализации. Также строители приступили к отделке мест общего пользования. В десятом лоте – шли работы по устройству парапета кровли и выполнялись надстройки в первой секции, велась кирпичная кладка девятого этажа – во второй, и установка плиты перекрытия над восьмым этажом – в третьей. Продолжался монтаж наружных сетей.

В составе ЖК «Капитал» ведется строительство многосекционного лота 7-21 и ЖК «Архитектор» (лот 8). Продолжаются работы в секциях «Д», «Е», «Ж», «И» и «К»: остекление балконов, установка витражей, монтаж теплосети на цокольном этаже.

ЖК «Архитектор» состоит из пяти секций. В двух из них – 8.1 и 8.2 – в декабре была установлена плита перекрытия над девятым этажом. В секции 8.3 ведется кирпичная кладка девятого этажа, а в секциях 8.4 и 8.5 – кладка седьмого этажа.

В Выборгском районе продолжается строительство пятиэтажного жилого комплекса бизнес-класса «Сосновка». В секциях 12 и 13 велась кирпичная кладка пятого этажа. В секциях 8, 9, 10 и 11 полностью готов четвертый этаж. В секциях, обращенных фасадами к проспекту Тореза, продолжались кровельные работы. Со второй по шестую секции выполнена установка систем отопления.

В Калининграде продолжалось строительство третьего лота (вторая очередь) ЖК «Город мастеров». В декабре проводилось благоустройство прилегающей территории, велась прокладка сетей наружного освещения и видеонаблюдения. В конце 2018 года продолжалась заливка стяжки пола в доме №15, а в домах №12 и №14 устройство стяжки было выполнено, также в них производился монтаж лифтового оборудования. В 2018 году были завершены работы по устройству кровель домов.

*НьюПитер

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК «Новое Купчино» – застройщик ООО «СтройТрестГалант-2», проектная декларация на сайте https://www.stroytrest.spb.ru

ЖК "NEWПИТЕР" – застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) – застройщик ООО "ИК"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Архитектор» – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Сосновка» – застройщик ОА «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Город Мастеров" – застройщик ООО «Норд Вэй», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/