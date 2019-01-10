Российская военная база может появиться в ЦАР

Глава оборонного ведомства Центральноафриканской Республики не исключила создания у себя в стране базы для дислокации формирований вооруженных сил РФ.

«Мы о конкретном развитии базы ещё не говорили, но такая возможность не исключается в рамочном соглашении, которое уже было заключено между нашими странами», – цитирует 10 января Мари Ноэль Койяра RT со ссылкой на ее комментарий РИА Новости.

Чиновница уточнила, что проект начнут реализовывать, если решение будет принято на уровне президентов. Глава минобороны африканской республики особо подчеркнула, что сейчас в ЦАР находится только образовательный армейский центр в Беренго, который нельзя считать военной базой.

Новогодние праздники госпожа Кояра провела в Санкт-Петербурге, куда приехала в гости к друзьям. Она рассказала о планах создать в республике спецподразделение морской пехоты. В августе прошлого года чиновница также приезжала в Россию для встречи со своим коллегой Сергеем Шойгу. Министры подписали соглашение о военном сотрудничестве.

МИД РФ ранее заверил, что в данный момент Россия не планирует создавать военно-морские базы в Африке.

Повышенный общественный интерес к ЦАР возник летом 2018 года, когда там были убиты трое российских журналистов. Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко погибли в ночь на 31 июля, по невыясненным причинам изменив маршрут следования. Центр управления расследованиями Михаила Ходорковского отправил журналистов в Африку для съемок документального фильма о частной военной компании «Вагнер». Группа должна была найти доказательства того, что в условиях гражданской войны наемники контролируют в ЦАР добычу золота и алмазов, при этом действуют в интересах петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Пригожин отрицает свою причастность как к ЧВК, так и к золотодобывающей деятельности.

Согласно выданному ООН мандату, в рамках российско-центральноафриканского сотрудничества на территории республики могут находиться 170 гражданских специалистов и 5 военнослужащих Минобороны России. Их задача – подготовить правительственную армию для последующего восстановления мира в ЦАР. Кремль отрицает, что в партнерстве межгосударственного уровня могут быть задействованы наемники.