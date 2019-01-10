18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-6°C
/ Завтра: -4
$ 66.86р
77.21р
13:54 10.01.2019
Расширенный поиск

Общество
10.01.2019 11:31
Печать

Российская военная база может появиться в ЦАР

Глава оборонного ведомства Центральноафриканской Республики не исключила создания у себя в стране базы для дислокации формирований вооруженных сил РФ. 

«Мы о конкретном развитии базы ещё не говорили, но такая возможность не исключается в рамочном соглашении, которое уже было заключено между нашими странами», – цитирует 10 января Мари Ноэль Койяра RT со ссылкой на ее комментарий РИА Новости. 

Чиновница уточнила, что проект начнут реализовывать, если решение будет принято на уровне президентов. Глава минобороны африканской республики особо подчеркнула, что сейчас в ЦАР находится только образовательный армейский центр в Беренго, который нельзя считать военной базой. 

Новогодние праздники госпожа Кояра провела в Санкт-Петербурге, куда приехала в гости к друзьям. Она рассказала о планах создать в республике спецподразделение морской пехоты. В августе прошлого года чиновница также приезжала в Россию для встречи со своим коллегой Сергеем Шойгу. Министры подписали соглашение о военном сотрудничестве.

МИД РФ ранее заверил, что в данный момент Россия не планирует создавать военно-морские базы в Африке.

Повышенный общественный интерес к ЦАР возник летом 2018 года, когда там были убиты трое российских журналистов. Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко погибли в ночь на 31 июля, по невыясненным причинам изменив маршрут следования. Центр управления расследованиями Михаила Ходорковского отправил журналистов в Африку для съемок документального фильма о частной военной компании «Вагнер». Группа должна была найти доказательства того, что в условиях гражданской войны наемники контролируют в ЦАР добычу золота и алмазов, при этом действуют в интересах петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Пригожин отрицает свою причастность как к ЧВК, так и к золотодобывающей деятельности.

Согласно выданному ООН мандату, в рамках российско-центральноафриканского сотрудничества на территории республики могут находиться 170 гражданских специалистов и 5 военнослужащих Минобороны России. Их задача – подготовить правительственную армию для последующего восстановления мира в ЦАР. Кремль отрицает, что в партнерстве межгосударственного уровня могут быть задействованы наемники.

Справка:

Подробнее читайте в материалах «Фонтанки»:

«У ночи нет глаз. Чего не увидели убитые в Центральной Африке журналисты» 

«Алмазы ночи. Что забыла в Центральной Африке Lobaye Invest» 

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Setl City
10.01.2019 11:50

Setl City сдала детский сад в ЖК «ЗимаЛето» на пр. Энергетиков

Setl City ввела в эксплуатацию современный детский сад с бассейном в ЖК «ЗимаЛето» в Красногвардейском районе. Садик площадью более 5 тыс. кв. м сможет принять 190 детей – 8 групп от дошкольной до ясельной. Строительство и проектирование дошкольного учреждения выполнены на средства Setl City.
АО «Строительный трест»
10.01.2019 11:46

Ход строительства объектов компании «Строительный трест»

Компания «Строительный трест» сообщает о ходе строительства жилых комплексов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Калининграде в конце 2018 – начале 2019 года: «Новое Купчино», NEWПИТЕР, «Капитал», «Архитектор», «Сосновка» и ЖК «Город мастеров».
ГК «Эталон»
09.01.2019 13:10

Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию первую очередь квартала «Галактика»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в конце декабря в полном соответствии с заявленными сроками ввела в эксплуатацию первую очередь квартала «Галактика», который возводится вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.
Setl City
09.01.2019 12:53

Setl City сдала корпус 2.8 ЖК «GreenЛандия-2»

Setl City ввела в эксплуатацию корпус 2.8 ЖК «GreenЛандия-2» неподалеку от метро «Девяткино». Фасады здания выходят на ул. Шувалова и Ручьевский пр. Секции формируют уютный внутренний двор с благоустроенными детскими и спортивными площадками.
Магазин КЕЙ
08.01.2019 10:00

Разбор бренда Samsung от специалистов КЕЙ

Сегодня тяжело представить рынок электроники и бытовой техники без продукции Samsung. Под этим брендом выпускаются смартфоны, планшеты, телевизоры, мониторы и прочие устройства
Магазин КЕЙ
03.01.2019 10:00

Rubetek – обзор продукции от специалистов КЕЙ

Технологии «умного дома» в последние годы буквально захлестнули сегмент оборудования.
фото предоставлено пресс-службой Мамбы
29.12.2018 13:58

Мамба запустила персональные трансляции

В приложении для знакомств Мамба (18+) появились персональные трансляции. Теперь для того, чтобы увидеть собеседника, пользователю не нужно будет сообщать свой номер телефона, а достаточно просто выйти в прямой эфир.
«Лидер Групп»
29.12.2018 13:46

ГК «Лидер Групп» подводит итоги года

В 2018 году компания ввела в эксплуатацию шесть жилых комплексов, вывела на рынок два крупномасштабных проекта, существенно пополнила земельный банк и получила ряд новых разрешений на строительство
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
29.12.2018 13:20

Аэрофлот в новогоднюю ночь проведет розыгрыш сертификатов на перелет

В новогоднюю ночь на двадцати двух рейсах Аэрофлота состоится праздничный розыгрыш сертификатов* на подарочный перелёт туда-обратно экономическим классом на одно лицо в любую точку мира на регулярных рейсах авиакомпании с 1 января по 31 декабря 2019 года.
Setl City
29.12.2018 12:55

Setl City сдала первую очередь ЖК «Палацио» на Васильевском острове

Setl City ввела в эксплуатацию первую очередь ЖК бизнес-класса «Палацио» на 25-й линии Васильевского острова.
Банк «ВБРР»
29.12.2018 10:29

ВБРР завершает год в списке топ-15 российских банков

Всероссийский банк развития регионов вошел в 15 крупнейших банков по размерам активов. Рейтинг опубликован изданием «Коммерсантъ» по данным «Интерфакс-ЦЭА» по итогам 3 квартала 2018 года
«Лидер Групп»
29.12.2018 10:19

Квартира недели от ГК «Лидер Групп»

Квартира с кладовкой или гардеробной?