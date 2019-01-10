Россиянам хотят запретить усыновлять более одного ребёнка в год

Запрет на усыновление более одного ребёнка в год предполагает законопроект министерства просвещения. Ведомство завершило работу над инициативой, ужесточающей требования для приёмных родителей.

Как пишет «Коммерсант» 10 января, документ запрещает приемным родителям усыновлять более одного ребенка в год (за исключением случаев усыновления братьев и сестер). Эта поправка будет способствовать более успешной адаптации нового члена семьи и позволит снизить риски возврата несовершеннолетних в детские дома, считают авторы проекта. Потенциальных усыновителей и их родственников также обяжут проходить психологическое обследование.

Инициатива запрещает приемным родителям менять место проживания по своему усмотрению. Законопроект фактически снимает жесткий запрет на усыновление детей ВИЧ-инфицированными. (Основанием для внесения изменений стало постановление Конституционного суда от 20 июня 2018 года. КС признал незаконным запрет на усыновление детей, проживающих с людьми, имеющими ВИЧ или гепатит C.)

В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2021 года.

Ранее министерство просвещения предложило ограничить до трёх число детей в приёмных семьях. Однако идея вызвала критику, и от неё отказались.