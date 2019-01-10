МВД предлагает увеличить штрафы за пропаганду наркотиков в Интернете до 1 млн рублей

Министерство внутренних дел предлагает ужесточить максимальное наказание за пропаганду наркотиков в Сети до 1 млн рублей. Оно будет ждать юридические лица. Законопроект вынесен на общественное обсуждение и опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Авторы законопроекта собираются вносить изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Так, в статью о пропаганде наркотиков, по мнению МВД, необходимо внести отдельный пункт о пропаганде и рекламе наркотических и психотропных веществ в Интернете. За такое нарушение граждан будут штрафовать на сумму от 4 до 5 тыс. рублей; должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. (либо им грозит приостановка деятельности на 90 суток); юридическим лицам придется заплатить до 1 млн рублей, либо их деятельность будет приостановлена на 90 суток. Сейчас штрафы для должностных лиц составляют 3-5 тыс. рублей, для юридических — от 50 до 100 тыс. рублей.

«Учитывая доходы операторов связи, особенно крупных телекоммуникационных компаний, имеющих многомиллиардную прибыль, представляется, что действующие штрафные санкции не способствуют достижению цели административного наказания – предупреждению совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В МВД подчеркнули, что «в настоящее время наркоторговцы все активнее используют Интернет в качестве способа для сбыта наркотиков, преимущественно бесконтактным способом». И уточнили, что только за 8 месяцев 2018 года МВД рассмотрело более 21,5 тыс. обращений Роскомнадзора, по которым было принято более 17 тысяч экспертных решений о блокировке.

Общественное обсуждение законопроекта завершится 23 января. МВД рассчитывает, что поправки вступят в силу до конца 2019 года.