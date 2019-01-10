Этап в Майами. МИД РФ нашел задержанного по запросу ФБР россиянина

Российским дипломатам известно о местоположении бизнесмена, схваченного на острове в Тихом океане на следующий день после задержания в Москве предполагаемого американского шпиона. Дипмиссия будет добиваться консульского доступа к Дмитрию Макаренко.

«Россиянин содержится в тюрьме города Гонолулу штата Гавайи в ожидании этапирования в город Майами штата Флорида, где состоится судебное заседание по его делу. <...> Окажем Д. В. Макаренко всю необходимую консульскую помощь в целях соблюдения его законных прав», – говорится в заявлении российского посольства, опубликованном в Facebook в ночь на 10 января.

Ранее Министерство иностранных дел РФ посетовало, что узнало о задержании Макаренко от его родственников, а не от американской стороны. Российская дипмиссия настаивает, что власти США действовали в нарушение двусторонней Консульской конвенции. «Пренебрежительное отношение к своим международным обязательствам в США вошло в норму», – резюмировали в МИД.

Напомним, что гражданин России был задержан на тихоокеанском острове Сайпан по решению окружного суда Северных Марианских островов после запроса ФБР. По данным следствия, он якобы при посредничестве украинского гражданина Владимира Невидомого совершил четыре незаконных сделки по поставке приборов ночного видения, тепловизоров и другого оборудования. Задержание предпринимателя произошло на следующий день после того, как сотрудники ФСБ поймали Пола Уилана с 4 паспортами в Москве «при проведении шпионской акции».