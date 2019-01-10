В московском лесу взяли наркоторговцев с 43 кг «дури»

Канал поставок особо крупных партий опиоидного наркотика из Центральной Азии в Россию ликвидировала ФСБ. О реализации 10 января сообщила пресс-служба ведомства.

«Несмотря на то, что наркодельцы осуществляли передачу наркотика в ночное время суток на территории лесного массива в Москве, а также применяли различные ухищрения, на заключительной стадии операции с поличным задержаны активные члены разрабатываемой преступной группы», – отметили в спецслужбе.

Из незаконного оборота изъято 43 кг тяжелого наркотика.

В ФСБ добавили, что члены преступной группы – граждане нескольких государств. Они взяты под стражу.

Других подробностей операции чекисты не приводят.