4 млн рублей пожертвовал хоккеист Евгений Малкин пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске

Евгений Малкин, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз», пожертвовал 4 миллиона рублей пострадавшим при обрушении жилого дома в Магнитогорске. Более того, спортсмен привлек к сбору средств товарищей по команде, сообщили в клубе магнитогорского «Металлурга», где Малкин начинал свою хоккейную карьеру.

«9 января 2019 года Евгений Малкин в разговоре с руководителями «Металлурга» сообщил, что перечислил на официальный счет, предназначенный для сбора пожертвований пострадавшим, сумму, эквивалентную четырем миллионам рублей, а хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» проводят отдельный сбор средств, которые будут направлены на соответствующий банковский счет в скором времени», – говорится на сайте ХК «Металлург».

Также сообщается, что в ближайшее время игроки, тренеры и руководители клуба завершат сбор денег, которые будут адресно направлены пострадавшим.

Как сообщали СМИ, НХЛ запретила Евгению Малкину выйти на лед с траурной повязкой после трагедии, но по договоренности с менеджером «Питтсбург Пингвинз» спортсмен смог отыграть один матч в коньках, на которых были сделаны надписи в поддержку пострадавших.