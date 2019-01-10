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Доброе дело
10.01.2019 10:44
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4 млн рублей пожертвовал хоккеист Евгений Малкин пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске

Евгений Малкин, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз», пожертвовал 4 миллиона рублей пострадавшим при обрушении жилого дома в Магнитогорске. Более того, спортсмен привлек к сбору средств товарищей по команде, сообщили в клубе магнитогорского «Металлурга», где Малкин начинал свою хоккейную карьеру.

«9 января 2019 года Евгений Малкин в разговоре с руководителями «Металлурга» сообщил, что перечислил на официальный счет, предназначенный для сбора пожертвований пострадавшим, сумму, эквивалентную четырем миллионам рублей, а хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» проводят отдельный сбор средств, которые будут направлены на соответствующий банковский счет в скором времени», – говорится на сайте ХК «Металлург».

Также сообщается, что в ближайшее время игроки, тренеры и руководители клуба завершат сбор денег, которые будут адресно направлены пострадавшим.

Как сообщали СМИ, НХЛ запретила Евгению Малкину выйти на лед с траурной повязкой после трагедии, но по договоренности с менеджером «Питтсбург Пингвинз» спортсмен смог отыграть один матч в коньках, на которых были сделаны надписи в поддержку пострадавших.

Справка:

31 декабря 2018 года, в 06:07 по местному времени, в результате взрыва бытового газа в квартире дома в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий с 1 по 10 этаж. В результате 39 человек погибли, шестерых, в числе которых 11-месячный мальчик, под обломками нашли живыми.

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