Подрядчика космодрома Восточный задержали при попытке улететь из России во Вьетнам

В Благовещенске арестован руководитель подрядной организации космодрома Восточный. Сотрудники ФСБ задержали Антона Новикова в московском аэропорту Шереметьево при попытке вылететь во Вьетнам.

Как сообщает 10 января Благовещенский городской суд Амурской области, следствие ходатайствовало об аресте коммерсанта, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Суд согласился с этим мнением по двум причинам: во-первых, он не увидел обратного билета Новикова из Вьетнама. Также суд счел, что топ-менеджер может оказать давление на свидетелей из числа своих подчиненных и уничтожить улики. Учли и неявку на допрос к следователю. Сам обвиняемый просил о подписке о невыезде либо залоге.

По версии следствия, с августа по декабрь 2017 года гендиректор АО «Лео Телеком» похитил у ФГУП «ЦЭНКИ» (Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры) свыше 25 млн рублей.

Новиков пробудет под стражей 2 месяца, до 28 февраля.