«Трансмашхолдинг» получит рекордный контракт на поставку пассажирских вагонов. РЖД потратит 237 млрд рублей

Контракт на рекордную сумму готовится заключить Федеральная пассажирская компания («дочка» РЖД) с Тверским вагоностроительным заводом (входит в «Трансмашхолдинг»). В течение шести лет ФПК планирует закупить пассажирские вагоны на сумму 237 млрд рублей, пишет 10 января «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, всего в течение 2019–2025 годов планируется закупить ​3731 пассажирский вагон. При этом 186 млрд руб. — это собственные или заемные средства ФПК, а 51,4 млрд рублей внесет РЖД. Источники рассказали, что завод в Твери стал победителем, поскольку пообещал локализовать производство в России на 85%. В конкурсе на поставку участвовали также испанский производитель Talgo и швейцарский Stadler. Talgo выставила более низкую цену на двухэтажные вагоны, но локализацию компания могла предоставить на 50% и только в Таможенном союзе.

В октябре прошлого года глава РЖД Олег Белозеров заявил, что компания модернизирует плацкартные вагоны, в которых обновят интерьер, а также оснастят вендинговыми машинами и модульными пространствами. В РЖД пообещали и изменение туалетной комнаты, где появятся гигиенический душ, автоматический кран и сушилка для рук.