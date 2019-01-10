В Купчино дырявая труба оставила без тепла 57 домов

Вырывающийся из-под снега пар заметили не спящие жители Фрунзенского района Петербурга ночью 10 января. Около 3:30 «гейзер» начал растапливать лёд у четвёртого дома по улице Белы Куна. Тротуар и газон залил кипяток.

Как рассказали в компании «Теплосеть Петербурга», дефект зафиксировали на трубе диаметром 700 мм. В зоне аварии оказались 57 жилых зданий, отопление в квартиры поступает по пониженным параметрам, горячая вода – в обычном режиме.

Ремонтные работы планируют завершить к шести утра 11 января.