Рогозин о деле Кудрявцева: Меня поражает инфантильная открытость наших учёных

Глава Роскосмоса не готов поручиться за арестованного по подозрению в госизмене Виктора Кудрявцева из ЦНИИмаш.

Об этом Дмитрий Рогозин заявил в интервью РБК, опубликованном 10 января. Топ-менеджер отметил, что его назначение и арест 75-летнего Кудрявцева никак не связаны. По словам Рогозина, в ЦНИИмаше и Роскосмосе многие переживают за судьбу ученого, однако есть требования безопасности и гостайны, их должны соблюдать «и стар, и млад».

«Иногда меня поражает инфантильная открытость некоторых наших ученых. В погоне за публикацией в иностранном журнале они готовы сливать даже стратегически важную информацию. Я всегда считал, что там, где речь идет об особо важных исследованиях, надо быть предельно осторожным. И не публикациями в журнальчиках должно измеряться значение исследовательской работы, а реальной пользой от внедрения ее результата на практике. Тем более странно, что это ученый в возрасте, а значит, давно должен знать, что к секретам надо относиться на «вы», — отметил Рогозин.

Сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктора Кудрявцева арестовали в июле 2018 года. По версии следствия, он в 2013-м передавал по электронной почте секретные сведения в Фон Кармановский институт гидродинамики в Бельгии. Следствие ФСБ предлагало ученому заключить досудебное соглашение о сотрудничестве, которое предполагало признание вины и дачу показаний на своего ученика Романа Ковалева. Однако Кудрявцев отказался, так как, по словам адвоката, не считает себя причастным к госизмене и тем более не желает оговаривать младшего коллегу.