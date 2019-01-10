Новым владельцем контрольного пакета акций АО «Ажур-медиа» (издатель интернет-газеты «Фонтанка.ру») стал российский медиаменеджер Виктор Шкулев

Новым владельцем контрольного пакета акций АО «Ажур-медиа» (издатель интернет-газеты «Фонтанка.ру) стал известный российский медиаменеджер Виктор Шкулев. Эта сделка – крупнейшая на рынке СМИ Петербурга за последнее время и одна из самых крупных в стране в разряде электронных медиа. Соответствующее заявление сделал 10 января председатель совета директоров «Ажур-медиа» Андрей Константинов.

На сегодняшний день акционерами компании являются пять физических лиц, включая основателей проекта. «Прежние партнеры приняли решение о полном выходе из бизнеса, мы уважаем это решение», – говорит автор бренда «Агентство журналистских расследований».

«Это событие открывает новые перспективы и возможности для «Фонтанки», – дал комментарий нашему изданию Андрей Константинов. – Давняя мечта тех, кто создавал интернет-газету, заключалась в том, чтобы найти надежного и профессионального партнера, с которым вместе можно было бы развивать наш проект. Я очень доволен, что интерес к «Фонтанке» проявил Виктор Шкулев, с которым мы знакомы с 1994 года со времен работы в «Комсомольской правде». Это один из самых серьезных в мире медиа людей в России; предприниматель, говорящий с нами на одном языке. Он много опытнее нас, но нам понятны и близки его взгляды на бизнес».

По словам Константинова, сделке предшествовали долгие переговоры, в ходе которых были согласованы мельчайшие детали будущей совместной жизни. «В начале этого пути вовсе не было уверенности, что все сложится. Притом что эмоционально обе стороны к этому стремились. Успеху способствовал математически рациональный подход Виктора Михайловича, и это то, чему уже можно поучиться. Он точно знает, для чего ему нужна эта покупка, и мы также понимаем это: Шкулев продолжает строить свой большой и сложный бизнес, уже представленный во многих регионах и десятках проектов».

Андрей Константинов также добавил, что серьезных изменений в редакционной политике издания не предполагается, а на изменения в части бизнеса он рассчитывает.

История самого известного медийного проекта в Петербурге продолжается.

Читайте интервью с Виктором Шкулевым на «Фонтанке».