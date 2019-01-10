За принесенный конвертик в Смольный петербуржец заплатит в 4,5 раза больше

700 тысяч рублей уголовного штрафа заплатит житель Петербурга Артюш Гилоян за взятку чиновнику. Он принес 150 тысяч рублей сотруднику смольнинского комитета по природопользованию, но государев служащий подношением побрезговал, сдав взяткодателя полиции.

Как сообщает 10 января прокуратура Северной столицы, приговор накануне вынес Дзержинский районный суд. Гилоян вины не отрицал.

«Фонтанка» рассказывала об этом деле осенью: 12 сентября 2018 года 51-летнего мужчину задержали в служебном кабинете комитетского чиновника. Являясь официально безработным, фигурант представлял строительную фирму «Кон-Сен-Сус». Последней грозили неприятности за порчу земель и другие экологические правонарушения. Ради прекращения административного производства коммерсанты и приготовили конвертик, но такой вариант ведомство не устроил.

По данным СПАРК, основным видом деятельности ООО «Кон-Сен-Сус» является строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Компания занималась работами по благоустройству в Выборгском и Адмиралтейском районах в 2012-2015 годах.