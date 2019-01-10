В Хабаровском крае режим ЧС после обрушения сопки в реку. После тепловой аномалии в Бурее начал расти уровень воды

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края после обрушения части сопки в реку Бурею в превентивных целях ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подъема уровня воды. Об этом 10 января заявил глава района Алексей Маслов.

«Уровень воды у поселка Чекунда поднимается на 1–1,5 сантиметра в сутки, хотя зимой он должен быть ниже почти на четыре метра», – цитирует Маслова РБК со ссылкой на РИА Новости.

Именно Маслов является сторонником теории падения метеорита в реку Бурею, которую 24 декабря перекрыло рухнувшей сопкой. Краевое МЧС опровергало версию с космическим телом, но чиновник настаивал на своем.

По информации Маслова, Бурея в том месте протекает по каньону, ее глубина достигает 25 м. В версию оползня глава района не верит: ведь на значительном пространстве от места происшествия исчезли деревья.

24 декабря Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета» сообщил, что зафиксировал тепловую аномалию в районе завала. Температура подскочила утром 12 декабря. Кроме того, зафиксированы «значительные ландшафтные изменения», произошедшие в период с 9 по 12 декабря у реки Буреи выше водохранилища. На одной из сопок больше нет макушки и растительности.