Петербуржец лишился новогоднего подарка за 4 млн. Парковка у дома для «Ленд Крузера» оказалась ненадёжной

Купленная в предновогодние дни иномарка недолго радовала жителя Приморского района Петербурга. Во время каникул «Ленд Крузер» «передарили» другому владельцу.

Как стало известно «Фонтанке» 10 января, накануне около семи утра в полицию с заявлением обратился 34-летний инженер. Горожанин рассказал о пропаже белой «Тойоты Ленд Крузер», припаркованной во дворе его дома на Богатырском проспекте. Последний раз хозяин наблюдал свой автомобиль второго января.

Машину петербуржец приобрёл в кредит 24 декабря. Свой новогодний подарок он оценил в 4,1 млн рублей.

«Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК России (кража). Сотрудниками полиции приняты все необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленников», – прокомментировали «Фонтанке» в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.