Рогозин назвал «юродивыми воплями» мем «Прости нас, Юра!» и уличил во вбросах аудиторов и прокуроров

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал «юродивыми воплями» мем «Прости нас, Юра!» и заявил, что против госкорпорации идет информационная атака, авторы которой, по его словам, известны.

«Это сознательная работа наших конкурентов по подрыву авторитета отрасли. Мы знаем авторов этой кампании. Называть их в интересах дела не буду», — сказал он в интервью РБК 10 января.

«Любая наша неудача, авария вызывает мощный общественный резонанс и порой гипертрофированную реакцию по типу «шеф, все пропало!», а иногда и юродивые вопли: «Прости нас, Юра!», — подчеркнул Рогозин и отметил, что «аварии бывают и у коллег за рубежом, но там никто не впадает в истерику, зато проводит тщательную работу над ошибками».

Также глава Роскосмоса посоветовал Генпрокуратуре и Счетной палате «действовать, а не рассказывать обывателю, как все у других плохо».

«Мне кажется неправильным, когда правоохранительные и контрольные органы ради пиара вбрасывают в публику информацию, которая может привести к ухудшению экономического положения госкомпаний. Если у вас есть вопросы или претензии, действуйте», — заявил Рогозин.

«Я бы призвал действительно уважаемых мною коллег из надзорных и контрольных органов к большей сдержанности в работе со служебной информацией», — добавил он.

В ноябре 2018 года в Генпрокуратуре заявили, что ​из-за нарушений в работе госкорпорации «Роскосмос» возбуждено 16 уголовных дел. Еще 44 материала следственные органы проверяют и могут открыть новые уголовные дела. Тогда же глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал Роскосмос рекордсменом по масштабу сворованных средств. Его ведомство насчитало нарушений на 760 миллиардов рублей.

