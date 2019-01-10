Гуляющие по Дворцовой площади унесли с собой «сувенир»: с Александровской колонны исчез двуглавый орел

Ограда Александровской колонны на Дворцовой площади пережила набег вандалов. Уже после новогодней недели кто-то решил сделать себе необычный подарок.

Как стало известно «Фонтанке» 10 января, накануне вечером во время патрулирования Дворцовой площади сотрудники полиции заметили отсутствие декоративного элемента на ограждении Александровской колонны. С него «улетел» двуглавый орел.

Происходящее на территории площади фиксируется камерами. Записи изучит полиция.

Орлы не в первый раз интересуют вандалов. Птиц пытались защитить дополнительной решеткой. Однако препятствие не остановило новые набеги на государственный символ.