У российского лайнера МС-21 возникли проблемы из-за санкций США. Самолёт остался без композитов для «черного крыла»

Российский среднемагистральный самолет нового поколения МС-21 остался без материалов для композитного «черного крыла». Санкции США против АО «Аэрокомпозит» и АО «ОНПП «Технология» имени Ромашина» («Ростех») перекрыли поставки из Америки и Японии, пишет 10 января «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли, а также высокопоставленнного чиновника в правительстве.

По данным издания, прекращены поставки компонентов производства американской Hexcel и японской Toray Industries, что грозит пятилетней задержкой выпуска самолета в серию, которую изначально планировали на 2020 год. Проект оценивался в 438 миллиардов рублей. Сейчас готовы три опытных образца, четвертый в стадии сборки. Американских композитов хватит еще на шесть самолетов, а после есть вариант закупить китайские материалы, но они вдвое толще и тяжелее.

Собеседники издания называют несколько вариантов выхода из ситуации. Первый предполагает поиск аналогов в России, но это требует длительных оптыно-конструкторских работ и сертификации. Второй вариант предполагает подключение к импортозамещению структур «Росатома», хотя сейчас в России нет предприятий, производящих такие авиакомпоненты. Третий вариант — отказаться от композитных материалов в МС-21 и перепроектировать крыло в металле, хотя удлиненное композитное крыло заявлялось как одно из конкурентных преимуществ лайнера. Оно увеличивает экономичность самолета и делает салон шире.

В «Ростехе» в комментарии «Коммерсанту» проблему назвали надуманной. Там заверили, что есть как надежные зарубежные поставщики композитов, так и собственные разработки. В аппарате вице-премьера Юрия Борисова изданию заявили, что проблем, ставящих проект под угрозу, на данный момент нет. В Объединенной авиастроительной корпорации подчеркнули, что в России есть поставщики, необходимые для создания полимерных материалов.