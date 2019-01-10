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Бизнес
10.01.2019 08:50
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Новую региональную авиакомпанию в РФ могут создать на базе Utair

Utair может стать базой для создания новой российской региональной авиакомпании. Над реализацией проекта по поручению правительства и президента уже работают Сбербанк и ВТБ.

Об этом 10 января сообщают «Ведомости», которым неофициально подтвердили информацию источники в финансовых учреждениях и представитель авиаперевозчика. Utair выбрана как база в связи с огромными долгами, прежде всего перед Сбербанком. Эти долги, которые авиакомпании вернуть проблематично, могут конвертироваться в акции.

По данным газеты, Сбербанк и ВТБ предпочли бы стать партнерами будущей региональной авиакомпании (разработать ей модели бизнеса, кредитовать, осуществлять лизинг), но, возможно, кредитные учреждения станут и акционерами, «если понадобится и будет указание сверху».

«Банки рассматривают различные варианты, модель еще прорабатывается, поэтому преждевременно комментировать какие-либо детали», – официально заявили журналистам в ВТБ. В Сбербанке и Utair от официальных комментариев отказались.

Впервые о планах по созданию нового регионального перевозчика стало известно осенью 2018 года. Тогда глава ВТБ Андрей Костин заявил, что стране нужен перевозчик, который бы осуществлял рейсы между городами минуя Москву. Банкир заявил, что бизнес-идея принадлежит его коллеге из Сбербанка Герману Грефу.

 

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