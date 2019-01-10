1 700 000 процентов. Венесуэла подсчитала годовую инфляцию и вошла в историю

Инфляция в Венесуэле по итогам 2018 года составила почти 1 700 000%. Об этом в Twitter 10 января написал глава комиссии по финансам и экономическому развитию парламента страны Рафаэль Гусман.

«С таким показателем Венесуэла вошла в число трех стран с самой высокой инфляцией в мировой истории», — отметил он.

В декабре инфляция выросла на 141,75%, что ниже показателей ноября и октября, когда рост составил 144 и 148 процентов соответственно.

2018 cerró con una inflación de casi 1.700.000%. Con esta cifra Venezuela se convierte en uno de los 3 países con la inflación más altas en la historia del mundo. Este es el resultado de quienes usurpan el poder y que no proponen medidas para solucionar la crisis que vivimos pic.twitter.com/AhE5Vx4J4Y — Rafael Guzmán (@RafaelDGuzmanR) 9 января 2019 г.

Гусман полагает, что такие цифры стали результатом деятельности тех, кто «узурпирует власть и не предлагает решений для выхода из кризиса», в котором оказалась Венесуэла.

Венесуэла в последние годы находится в состоянии тяжелейшего кризиса. По оценке Bloomberg страна лидирует в рейтинге самых «несчастных» экономик мира.