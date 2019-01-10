«Будем рассматривать вопрос о защите чести и достоинства». Хабаровская полиция открестилась от похорон криминального авторитета в Амурске

Полиция опровергла участие своих сотрудников в похоронах криминального авторитета Юрия Зарубина в Амурске. Ведомство установило распростанителя видеозаписи траурной церемонии в Сети, а также собирается защищать себя в суде, заявила 10 января начальник пресс-службы главка МВД по Хабаровскому краю Ирина Щеголева.

«Начальник УВД по Амурскому району не присутствовал на похоронах криминального авторитета. Назначена проверка...Будем рассматривать вопрос о защите чести и достоинства в судебном порядке», – цитирует Щеголеву РБК со ссылкой на РИА Новости.

Она добавила, что полицейские нашли мужчину, который выложил видео похорон в Интернет. «Вчера его вызывали в отделение для беседы, он не смог пояснить, почему он это сделал. Видео уже удалено с ресурса, но разошлось по интернету», — рассказала глава пресс-службы.

Также она прокомментировала информацию, что для прохождения траурной процессии перекрывали движение по проезжей части.

«Информация о перекрытии движения является не достоверной — участники процессии сами пытались это сделать, но сотрудники ГИБДД это пресекли и выписали нарушителям протоколы за нарушение ПДД», — рассказала она.

О внушительной траурной процессии накануне сообщали жители Амурска и подкрепляли свои слова видеозаписями. Судя по ним, народ идет за гробом по перекрытой проезжей части, количество провожающих исчислялось сотнями. В Интернете появились сведения, что Зарубина по прозвищу «Заруба» в последний путь якобы провожали высокий полицейский чин и прокурор Амурска.

В прокуратуре Хабаровского края также опровергли участие прокурора Амурска в похоронах.«Эта информация не соответствует действительности. Прокурор Амурска в это время находился в Хабаровске», — цитирует пресс-службу РБК со ссылкой на РИА Новости.

Зарубин считался «смотрящим» за Амурском. Участником разборок он упоминался еще в начале 2000-х, когда на него совершили покушение. Авторитет выжил, его предполагаемый убийца умер после нападения неизвестных с ножами.