ВВС США сообщили о гибели российского спутника. Аппарат отслеживал запуски американских баллистических ракет

Российский космический аппарат «Космос-2430» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Об этом 10 января сообщает ТАСС со ссылкой на Объединенное командование Воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

«Космос-2430» системы предупреждения о ракетном нападении «Око» был выведен на космическую орбиту в октябре 2007 года. Его запуск был осуществлен с космодрома Плесецк ракетой-носителем «Молния-М». Этот аппарат предназначался для отслеживания запусков межконтинентальных баллистических ракет с территории Соединенных Штатов.

По данным США, спутник прекратил свое орбитальное существование 5 января.

Россия официально гибель спутника пока не подтвердила.