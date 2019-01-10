Это касается брачных отношений. Министра Шойгу предупредили о главной опасности перевода научной базы ВМФ

Женщины третьего тысячелетия способны нанести самый чувствительный удар по военно-морской составляющей обороноспособности страны. Петербургские моряки сомневаются, что возлюбленные последуют за ними в Кронштадт, на который их обрекли рационализаторство Минобороны и одобрение президента Путина.

Тревожными мыслями депутат петербургского парламента Константин Чебыкин поделился с министром обороны Сергеем Шойгу в запросе, который направил в Москву 9 января. В нем депутат отмечает, что выпускники и преподаватели Военно-морского института на Васильевском острове (бывшее ВВМУ им. Фрунзе) видят недоброе в предстоящем изгнании из сердца Петербурга.

«Обратившиеся ко мне выпускники-офицеры, представители профессорско-преподавательского состава в один голос заявляют, что от подобной передислокации по большинству позиций будет гораздо больше потерь, чем выгоды. Это касается, в первую очередь, качества учебного процесса, военно-патриотического, культурного воспитания, возможности создания брачных отношений, создания семьи», – пишет Чебыкин, уповая, что министр обороны примет «взвешенное и обоснованное решение».

О том, что решение уже принято, «Фонтанка» писала в августе 2018 года. Размашистое президентское «Согласен» не оставляет сомнений – быть Кронштадту центром ВМФ России, в котором соединятся все филиалы Военно-учебного научного центра им. Кузнецова. В настоящее время они разобщены 13 адресами, в их числе: три НИИ на Чапаева, в Петергофе и Ломоносове, Военно-морской политехнический институт с корпусами в Петергофе, Пушкине, в Адмиралтейском проезде и Военно-морской институт на набережной Лейтенанта Шмидта. Освободившиеся здания получит Петербург – по рыночной цене. В декабре главком ВМФ Владимир Королев подтвердил неизбежное и добавил, что к реализации проекта приступят в 2019 году.

Предполагается, что флотское переселение увеличит население Кронштадта на 30 тысяч человек, то есть практически вдвое. По данным «Фонтанки», ученых, курсантов и преподавателей разместят на территории военных городков, долгое время бывших в запустении. Объемы финансирования передислокации и дальнейшего обустройства ВУНЦ пока не раскрываются.