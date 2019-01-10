Криминологи из Кембриджского университета сделали интерактивную карту убийств в средневековом Лондоне

Информацию о 142 насильственных смертях в период с 1300 по 1340 годы нанесли на карту криминологи из Кембриджского университета. Чаще всего убивали мужчин, а в качестве орудия использовали длинный нож.

Карта, сообщается на сайте университета, была составлена на основе свитков коронеров. Они собирали информацию о всех загадочных и внезапных смертях, записывая подробности с места убийства. Все эти данные были перенесены на карту средневекового Лондона. Данные можно отсортировать по полу, возрасту, обстановке, району и оружию.

Eisner, Manuel (2018) Interactive London Medieval Murder Map. University of Cambridge: Institute of Criminology

Кроме самой карты, ученые представили отчёт о проделанной работе, к которому приложены таблицы с ещё более детальной информацией, вплоть до времени суток и мест ранений. Согласно этим данным, в 92% случаев жертвами были мужчины, убивали как правило длинным ножом, а в 15-ти из всех описанных случаев жертва была жива ещё несколько недель после покушения. Карту можно изучить на сайте Кембриджского университета.