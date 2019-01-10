Празднующие Новый год жители Купчино спустили в канализацию матрас

В трубу диаметром 30 сантиметров жители одного из домов на Загребском бульваре в Петербурге умудрились спустить детский матрас. Дальше подвала по канализации он не пролез.

О неожиданной находке 9 января сообщает ГУП «Водоканал». Вызов к дому 35/28 аварийная бригада получила в разгар праздников, жители пожаловались на затопленный подвал. Причиной тому стала засоренная канализационная труба, однако работа по ее прочистке оказалась непростой. Каким-то образом жители умудрились спустить детский матрас длиной 1,5 метра.

«Канализация — это не мусоропровод», – напоминают горожанам на предприятии.

Напомним, спущенные в унитазы вещи уже становились причиной поломок насосных станций Водоканала. На предприятии даже составляли перечень самых необычных вещей, которые горожане решили отправить в канализацию: от велосипедных рам до резиновых лодок и пуховиков.