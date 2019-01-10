Пышные похороны криминального авторитета в Амурске обеспечила полиция. С ним простился весь город

Похоронами криминального авторитета в городе Амурск Хабаровского края вплотную занялось МВД. Ведомство увлечено перекрытыми дорогами для проводов покойного Юрия Зарубина и вероятным участием высокопоставленных силовиков.

О внушительной траурной процессии сообщают жители Амурска и подкрепляют свои слова видеозаписями. Судя по ним, народ идет за гробом по перекрытой проезжей части, количество провожающих исчисляется сотнями.

В Интернете появились сведения, что Зарубина по прозвищу «Заруба» в последний путь провожали высокий полицейский чин и прокурор Амурска Виталий Каплунов. МВД Хабаровского края назначило служебную проверку для проверки информации по данным федеральных СМИ. Прокуратура Амурска пока отмалчивается. На сайте ведомства опровергающих слухи новостей тоже нет.

Зарубин считался «смотрящим» за Амурском. Участником разборок он упоминался еще в начале 2000-х, когда на него совершили покушение. Авторитет выжил, его предполагаемый убийца умер после нападения неизвестных с ножами.