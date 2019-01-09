Праздник продолжается. Перед заездом на ЗСД из перевёрнутой фуры посыпались мандарины

Грузовик перевернулся при заезде на ЗСД с набережной реки Екатерингофки вечером 9 января. Мандарины из фуры подобрали, контейнер увозит кран.

Видео с места аварии в соцсетях выложили очевидцы. Фура перевернулась при повороте на ЗСД с Шотландской улицы. С фуры, которая оказалась нагружена мандаринами, упал контейнер. Фургон отодвинули, фрукты также собрали оперативно. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе оператора магистрали, чтобы совсем убрать аварийный транспорт, на место пришлось пригнать кран. С 11 часов вечера на период от 40 минут до одного часа заезд на ЗСД будет закрыт.