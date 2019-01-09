СМИ: Инцидент с российским роботом, якобы «убитым Теслой», оказался постановкой

Инцидент с роботом, которого якобы сбила Tesla Model S в «беспилотном режиме», оказался пиар-постановкой, сообщает 9 января издание Electrek.

Об инциденте при подготовке к выставке CES 2019, когда Tesla Model S якобы сбила российского робота, рассказали владельцы компании Promobot, которая и привезла в США свою разработку. Однако журналисты пишут, что это была постановка с целью саморекламы. Блогеры даже разглядели на предоставленном компанией видео веревку, за которую якобы дергает человек за кадром, чтобы заставить несчастного робота упасть.

К тому же, как отмечает Electrek, у Tesla пока что нет «беспилотного режима», а есть лишь режим «автопилота», при котором водитель может и обязан полностью контролировать ситуацию.

Однако информацию, распространенную самой компанией Promobot, опубликовали многие издания, включая британский таблоид Daily Mail, портал Autoweek, российский телеканал «Дождь» и ряд других СМИ. Написала об этом и «Фонтанка», однако обстоятельства происшествия и нам показались подозрительными, поэтому мы напрямую сослались на то, что информация исходит от самой компании.