Сайт посольства США в России прекратил работу до завершения шатдауна. Конфликт из-за строительства «стены Трампа» на границе с Мексикой продолжается

Сайт посольства США в Москве не будет обновляться из-за конфликта Белого дома и демократов из-за финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Шатдаун (приостановка работы федеральных ведомств) в Америке продолжается.

«В связи с задержкой в принятии бюджета обновление данного сайта будет ограничено до возобновления работы госучреждений США в полном объеме», — такое сообщение появляется 9 января при заходе на сайт посольства.

Напомним, еще в конце декабря прошлого года подобные сообщения появились на страницах посольства в социальных сетях. «В течение временной приостановки работы части госучреждений США плановые паспортные и визовые услуги будут предоставляться в зависимости от ситуации как в США, так и за рубежом. Этот аккаунт не будет обновляться до восстановления работы госучреждений в полном объеме», — было написано в Twitter посольства.

Напомним, шатдаун в США продолжается с конца декабря 2018-го. Республиканцы и демократы не смогли договориться в Конгрессе о проекте бюджета на следующий год. Президент Дональд Трамп настаивает на строительстве стены на границе с Мексикой и требует выделить на эти цели 5,6 млрд долларов. Демократы готовы потратить на стену не больше 1,3 млрд долларов. Трамп уже пригрозил тем, что в стране может быть введен режим ЧП.