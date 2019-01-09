«Просто одни отделы закрывали на нас глаза, а другие по нам работали». Хакер из «Шалтая-Болтая» рассказал о сотрудничестве с ФСБ

Вышедший из петербургской колонии хакер из группировки «Шалтай-Болтай» Константин Тепляков заявил о сотрудничестве с ФСБ. Об этом 9 января пишет РБК.

Тепляков утверждает, что связь с сотрудниками контрразведки держал глава «Анонимного интернационала» Владимир Аникеев.

«Аникеев брал на себя риски, связанные с общением с внешним миром, представителями власти и спецслужб, это была часть его работы. С августа 2015 года он плотно сотрудничал с ФСБ. Доказательства этому были, он привозил инструкции по работе, требования какое-то дело запустить, какое-то — прекратить. Это были словесные рекомендации», – рассказал Тепляков.

Хакер предположил, что отдавать указания Аникееву могли офицеры Центра информационной безопасности ФСБ, которые в 2016 году были арестованы по обвинению в госизмене (примерно в то же время, когда задерживали и участников «Анонимного интернационала»). Напомним, речь идет о Сергее Михайлове и Дмитрии Докучаеве, их обвинили в передаче секретных сведений спецслужбам США. В СМИ сообщали. Что Аникеев якобы дал показания на Михайлова. Сам Аникеев сегодня РБК заявил, что у «Шалтая-Болтая» не было никаких контактов с ФСБ, а Тепляков вообще имел «косвенное отношение к группе, выполнял случайные поручения».

Тепляков подчеркнул, что, по его мнению, возбуждение уголовного дела против участников «Анонимного интернационала» связано с конфликтом внутри ФСБ. «Просто одни отделы закрывали на нас глаза, а другие по нам работали, вот и всё. Это просто несогласованность», – заявил хакер РБК.