«Просто одни отделы закрывали на нас глаза, а другие по нам работали». Хакер из «Шалтая-Болтая» рассказал о сотрудничестве с ФСБ
Вышедший из петербургской колонии хакер из группировки «Шалтай-Болтай» Константин Тепляков заявил о сотрудничестве с ФСБ. Об этом 9 января пишет РБК.
Тепляков утверждает, что связь с сотрудниками контрразведки держал глава «Анонимного интернационала» Владимир Аникеев.
«Аникеев брал на себя риски, связанные с общением с внешним миром, представителями власти и спецслужб, это была часть его работы. С августа 2015 года он плотно сотрудничал с ФСБ. Доказательства этому были, он привозил инструкции по работе, требования какое-то дело запустить, какое-то — прекратить. Это были словесные рекомендации», – рассказал Тепляков.
Хакер предположил, что отдавать указания Аникееву могли офицеры Центра информационной безопасности ФСБ, которые в 2016 году были арестованы по обвинению в госизмене (примерно в то же время, когда задерживали и участников «Анонимного интернационала»). Напомним, речь идет о Сергее Михайлове и Дмитрии Докучаеве, их обвинили в передаче секретных сведений спецслужбам США. В СМИ сообщали. Что Аникеев якобы дал показания на Михайлова. Сам Аникеев сегодня РБК заявил, что у «Шалтая-Болтая» не было никаких контактов с ФСБ, а Тепляков вообще имел «косвенное отношение к группе, выполнял случайные поручения».
Тепляков подчеркнул, что, по его мнению, возбуждение уголовного дела против участников «Анонимного интернационала» связано с конфликтом внутри ФСБ. «Просто одни отделы закрывали на нас глаза, а другие по нам работали, вот и всё. Это просто несогласованность», – заявил хакер РБК.
Справка:
Напомним, Владимира Аникеева задержали в октябре 2016 года, он полностью признал вину. Константин Тепляков и еще один хакер, Александр Филинов, были задержаны в декабре. Аникеев получил 2 года колонии в особом порядке, его отпустили на свободу в августе 2018-го. Филинова и Теплякова приговорили к трем годам колонии. О том, что Константин Тепляков вышел по УДО, стало известно 9 января.
«Шалтай-Болтай», он же «Анонимный интернационал», запомнился взломом электронных ящиков высокопоставленных лиц и бизнесменов, жертвами группировки назывались Дмитрий Медведев, глава Роскомнадзора Александр Жаров, телеведущий Дмитрий Киселев и другие. С 2013 года переписку известных персон выкладывали в открытом доступе, впоследствии «Шалтай-Болтай» пытался продавать взломанную информацию.