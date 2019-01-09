18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-6°C
/ Завтра: -4
$ 67.08р
76.91р
02:24 10.01.2019
Расширенный поиск

Общество
09.01.2019 22:37
Печать

«Просто одни отделы закрывали на нас глаза, а другие по нам работали». Хакер из «Шалтая-Болтая» рассказал о сотрудничестве с ФСБ

Вышедший из петербургской колонии хакер из группировки «Шалтай-Болтай» Константин Тепляков заявил о сотрудничестве с ФСБ. Об этом 9 января пишет РБК. 

Тепляков утверждает, что связь с сотрудниками контрразведки держал глава «Анонимного интернационала» Владимир Аникеев. 

«Аникеев брал на себя риски, связанные с общением с внешним миром, представителями власти и спецслужб, это была часть его работы. С августа 2015 года он плотно сотрудничал с ФСБ. Доказательства этому были, он привозил инструкции по работе, требования какое-то дело запустить, какое-то — прекратить. Это были словесные рекомендации», – рассказал Тепляков.

Хакер предположил, что отдавать указания Аникееву могли офицеры Центра информационной безопасности ФСБ, которые в 2016 году были арестованы по обвинению в госизмене (примерно в то же время, когда задерживали и участников «Анонимного интернационала»). Напомним, речь идет о Сергее Михайлове и Дмитрии Докучаеве, их обвинили в передаче секретных сведений спецслужбам США. В СМИ сообщали. Что Аникеев якобы дал показания на Михайлова. Сам Аникеев сегодня РБК заявил, что у «Шалтая-Болтая» не было никаких контактов с ФСБ, а Тепляков вообще имел «косвенное отношение к группе, выполнял случайные поручения». 

Тепляков подчеркнул, что, по его мнению, возбуждение уголовного дела против участников «Анонимного интернационала» связано с конфликтом внутри ФСБ. «Просто одни отделы закрывали на нас глаза, а другие по нам работали, вот и всё. Это просто несогласованность», – заявил хакер РБК.

Справка:

Напомним, Владимира Аникеева задержали в октябре 2016 года, он полностью признал вину. Константин Тепляков и еще один хакер, Александр Филинов, были задержаны в декабре. Аникеев получил 2 года колонии в особом порядке, его отпустили на свободу в августе 2018-го. Филинова и Теплякова приговорили к трем годам колонии. О том, что Константин Тепляков вышел по УДО, стало известно 9 января.  

«Шалтай-Болтай», он же «Анонимный интернационал», запомнился взломом электронных ящиков высокопоставленных лиц и бизнесменов, жертвами группировки назывались Дмитрий Медведев, глава Роскомнадзора Александр Жаров, телеведущий Дмитрий Киселев и другие. С 2013 года переписку известных персон выкладывали в открытом доступе, впоследствии «Шалтай-Болтай» пытался продавать взломанную информацию.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «Эталон»
09.01.2019 13:10

Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию первую очередь квартала «Галактика»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в конце декабря в полном соответствии с заявленными сроками ввела в эксплуатацию первую очередь квартала «Галактика», который возводится вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.
Setl City
09.01.2019 12:53

Setl City сдала корпус 2.8 ЖК «GreenЛандия-2»

Setl City ввела в эксплуатацию корпус 2.8 ЖК «GreenЛандия-2» неподалеку от метро «Девяткино». Фасады здания выходят на ул. Шувалова и Ручьевский пр. Секции формируют уютный внутренний двор с благоустроенными детскими и спортивными площадками.
Магазин КЕЙ
08.01.2019 10:00

Разбор бренда Samsung от специалистов КЕЙ

Сегодня тяжело представить рынок электроники и бытовой техники без продукции Samsung. Под этим брендом выпускаются смартфоны, планшеты, телевизоры, мониторы и прочие устройства
Магазин КЕЙ
03.01.2019 10:00

Rubetek – обзор продукции от специалистов КЕЙ

Технологии «умного дома» в последние годы буквально захлестнули сегмент оборудования.
фото предоставлено пресс-службой Мамбы
29.12.2018 13:58

Мамба запустила персональные трансляции

В приложении для знакомств Мамба (18+) появились персональные трансляции. Теперь для того, чтобы увидеть собеседника, пользователю не нужно будет сообщать свой номер телефона, а достаточно просто выйти в прямой эфир.
«Лидер Групп»
29.12.2018 13:46

ГК «Лидер Групп» подводит итоги года

В 2018 году компания ввела в эксплуатацию шесть жилых комплексов, вывела на рынок два крупномасштабных проекта, существенно пополнила земельный банк и получила ряд новых разрешений на строительство
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
29.12.2018 13:20

Аэрофлот в новогоднюю ночь проведет розыгрыш сертификатов на перелет

В новогоднюю ночь на двадцати двух рейсах Аэрофлота состоится праздничный розыгрыш сертификатов* на подарочный перелёт туда-обратно экономическим классом на одно лицо в любую точку мира на регулярных рейсах авиакомпании с 1 января по 31 декабря 2019 года.
Setl City
29.12.2018 12:55

Setl City сдала первую очередь ЖК «Палацио» на Васильевском острове

Setl City ввела в эксплуатацию первую очередь ЖК бизнес-класса «Палацио» на 25-й линии Васильевского острова.
Банк «ВБРР»
29.12.2018 10:29

ВБРР завершает год в списке топ-15 российских банков

Всероссийский банк развития регионов вошел в 15 крупнейших банков по размерам активов. Рейтинг опубликован изданием «Коммерсантъ» по данным «Интерфакс-ЦЭА» по итогам 3 квартала 2018 года
«Лидер Групп»
29.12.2018 10:19

Квартира недели от ГК «Лидер Групп»

Квартира с кладовкой или гардеробной?
Андрей Панов/ПАО «Аэрофлот»
28.12.2018 18:09

Андрей Панов назначен зам. ген. директора Аэрофлота по стратегии и маркетингу

Заместителем генерального директора ПАО «Аэрофлот» по стратегии и маркетингу назначен Андрей Панов. Его кандидатура была утверждена решением Совета директоров компании, приказ о назначение подписан 26 декабря 2018 года
Фото предоставлено компанией "АРТ-Технологии"
28.12.2018 17:42

Yota Lab открывает «Сад сновидений»

Yota Lab открывает большую выставку интерактивных инсталляций «Сад сновидений» с применением инновационных технологий (0+). Посетителей ждут 15 тематических зон, погружающих в мир снов с помощью 3D-графики, VR, робототехники, а также видеомаппинга и звуковых эффектов.