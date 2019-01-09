На Кондратьевском водитель вылетел на тротуар. Девушку-пешехода увезли в больницу в тяжелом состоянии

Несколько человек пострадали после того, как автомобиль вылетел на пешеходную зону на Кондратьевском проспекте в Петербурге вечером 9 января.

Об этом сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД. 43-летний водитель не справился с управлением и вылетел на тротуар возле 3-го дома по Кондратьевскому проспекту. Машина сбила 31-летнюю девушку, ее увезли в больницу в тяжелом состоянии. В ДТП пострадали и другие пешеходы, их количество уточняется. Серьезных травм, по предварительной информации, они не получили.