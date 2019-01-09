МВД потребовало заблокировать клип Хаски «Иуда», потому что заметило там наркотики. Рэпер в ролике курит кассетную пленку

Роскомнадзор ответил на запрос адвоката «Открытой России» Сергея Бадамшина. Регулятор заблокировал клип на песню Хаски по требованию МВД.

Об этом 9 января сообщается в телеграм-канале правозащитного подразделения организации. Роскомнадзор отметил, что выполнял лишь техническую функцию, когда заблокировал клип на песню «Иуда» на портале YouTube. Запрос же в ведомство направили представители МВД, они в творчестве Хаски увидели информацию об изготовлении, употреблении и способах приобретения наркотических средств. Отметим, в клипе несколько героев перемалывают, продают и курят кассетную плёнку. Правозащитники намерены отправить запрос в министерство и обжаловать решение.

Клип, как ранее писала «Фонтанка», был заблокирован 17 ноября. Через несколько дней Хаски задержали после сорванного концерта в Краснодаре. «Петь свою музыку» он продолжил на крыше автомобиля возле клуба.

После эпизода в Краснодаре по стране начались массовые отмены концертов популярных музыкантов. Из-за вмешательства правоохранительных органов Хаски пришлось отказаться от пяти концертов. Притеснениям подверглись группа «Френдзона», дуэт IC3PEAK и другие исполнители. Позже в СМИ сообщали, что все они якобы попали в некий список «нежелательных» центра «Э» МВД и ФСБ.