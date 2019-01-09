Полузащитник Ригони официально вернулся в «Зенит»

Аргентинский полузащитник Эмилиано Ригони официально возвращается в футбольный клуб «Зенит». Об этом игрок написал в своем Instagram в среду, 9 января.

Первую половину сезона 2018/19 25-летний Ригони провел в аренде в «Аталанте» (Италия). Аргентинец отыграл 12 матчей, в пяти из которых он выходил в стартовом составе. На его счету три гола.

Арендное соглашение было рассчитано на весь сезон, но «Зенит» досрочно разорвал договор. Как ранее писали, это обошлось петербуржцам в 1 млн евро. По одной из версий, сине-бело-голубые пошли на это с целью дальнейшей продажи игрока.

Ригони перешел в «Зенит» летом 2017 года из аргентинского «Индепендьенте». Сумма трансфера составила 9 миллионов евро. Но закрепиться в основе футболисту так и не удалось.