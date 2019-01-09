МИД России утвердил российский суверенитет над Курилами. Дипломаты ответили на высказывания японских властей

Посла Японии в России Тоехиса Кодзуки вызвали в МИД РФ в связи с высказываниями японского руководства о Курильских островах. Об этом 9 января сообщается на официальном сайте ведомства.

Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов обратил внимание своего японского коллеги на высказывания японского руководства, которые вызвали недовольство у российских властей. Так, в Японии успели за последнее время заявить о том, что необходимо «добиться понимания» жителей южных Курил по вопросу о «переходе территориальной принадлежности островов к Японии». Кроме того, японские власти говорили об «отказе от требования выплаты Россией компенсаций» в пользу Японии и бывших японских жителей за «послевоенную оккупацию островов».

«Подобные высказывания грубо искажают суть договоренностей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса на основе Совместной декларации 1956 года, дезориентируют общественность двух стран относительно содержания переговоров. Такие заявления не могут быть расценены иначе как попытка искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора, навязать другой стороне собственный сценарий ее урегулирования», – говорится в сообщении МИД РФ.

Российские дипломаты подчеркнули, что «решение проблемы мирного договора возможно в условиях создания качественно новой атмосферы в российско-японских отношениях, должно быть поддержано народами обеих стран и основываться на безусловном признании Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет Российской Федерации над южными Курильскими островами».