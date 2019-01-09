В Москве после продолжительной болезни умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов

Анатолий Лукьянов, занимавший одну из высших государственных должностей в Советском Союзе, скончался в Москве 9 января.

Об этом РБК рассказала дочь Лукьянова, Елена. По её словам, отец долго и тяжело болел. Ему было 88 лет. Слова соболезнования выразил губернатор Смоленской области Алексей Островский. Он отметил, что Лукьянов был «известным смолянином и замечательным человеком».

Пост председателя Верховного совета СССР Лукьянов занимал в последний год существования Советского союза, заменив на нем Михаила Горбачева. В аппарате президиума Верховного совета он работал с 1961 года. Принимал участие в работе ГКЧП, был арестован после попытки захвата власти. В 1993 году был избран депутатом Государственной думы. Входил в состав президиума КПРФ до 2000 года.