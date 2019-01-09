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Спорт
09.01.2019 21:09
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Петербургскому керлингисту Крушельницкому, пойманному на допинге, не хватает денег на апелляцию

Петербургскому керлингисту Александру Крушельницкому, обвиняемому в употреблении допинга, срочно нужны деньги, чтобы успеть подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Как написал 9 января в «Фейсбуке» агент спортсмена Андрей Митьков, иначе не получится оспорить четырехлетнюю дисквалификацию.

«Несмотря на поданный в ICAS (International Council of Arbitration for Sport – ИФ) запрос о бесплатной юридической помощи, не позднее пятницы, 11 января, необходимо оплатить пошлину — 1 тыс. швейцарских франков (около 68 тысяч рублей – ред.). В этом случае дело будет открыто. В противном — нет. Денег нет, сами найти пока не можем. Если какой-то неравнодушный человек сможет помочь Саше финансово в его стремлении докопаться до истины — будем благодарны», – написал Митьков.

Напомним, Крушельницкий на Олимпиаде-2018 завоевал бронзу в соревнованиях смешанных пар вместе с Анастасией Брызгаловой. Вскоре после этого стало известно о его положительной допинг-пробе на мельдоний. Россиянин настаивает, что не принимал вещество намеренно. Эксперты подчеркивают, что однократное применение мельдония бессмысленно — его пьют курсом.

26 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу о положительной допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого. Согласно данным CAS, концентрация мельдония в организме спортсмена была в девять раз выше, чем у дисквалифицированной ранее на 15 месяцев Марии Шараповой.

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