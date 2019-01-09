Полувиртуальный «Салют над Ленинградом» ко Дню снятия блокады за 10 млн организует фирма, зарегистрированная в квартире панельной девятиэтажки

В конкурсе комитета Смольного по культуре, на котором определялся будущий организатор мероприятия «Салют над Ленинградом», выиграла компания «Росконцерт». За свои услуги она попросила 9,99 млн рублей, что на 10 тысяч рублей меньше, чем единственный конкурент ООО «Империал». Информация об этом 9 января размещена на сайте госзакупок.

За эти деньги компания должна устроить театрализованное представление с участием костюмированных участников военно-исторических клубов и ассоциаций, волонтеров, творческих коллективов и военной техники, а также провести интерактивную акцию «Свеча в окне», которая подразумевает разработку эксклюзивного мобильного приложения с применением AR-технологии дополненной реальности (AR). Согласно условиям техзадания, подрядчик произведет моделирование 3D сцены дополненной реальности, общей сцены, текстурирование и анимацию. Приложение должно работать на платформах iOS и Android. Кроме того, необходимо сделать видео-проекцию художественной инсталляции, создаваемой с помощью техники рисования песком/акварелью/ гуашью и/или другими техниками.

Примечательно, что компания «Росконцерт», если верить протоколу вскрытия конвертов, зарегистрирована по адресу Санкт-Петербург, улица Белышева, дом 4, квартира 48. Это типичная панельная 9-этажка неподалеку от метро «Проспект Большевиков». Кроме того, по данным «СПАРК-Интерфакс» уставной капитал компании составляет 15,6 тыс рублей, а работает в ней лишь один человек — её собственник и генеральный директор Ольга Митрофанова. При этом небольшой портфель госзаказов по линии организации праздников «Росконцерт» уже накопил. По заказу комитета по развитию туризма фирма поработала над мероприятиями «Город над вольной Невой», «Невская симфония» и «Мировые хиты трех столетий».

Интересно и то, что конкурировавшие между собой «Росконцерт» и «Империал» связаны между собой. В частности, их связывает имя Никиты Абрамидзе.

Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», Абрамидзе является действующим владельцем и генеральным директором компании «Империал», а «Росконцертом» он владел до 14 декабря 2017 года. Также в его собственности когда-то было ныне ликвидированное юридическое лицо с таким же названием. Как его руководитель, Абрамидзе стал фигурантом «праздничного» уголовного дела.

Так, в период с 2011 по 2013 год его компания ЗАО «Росконцерт» поучаствовала в организации нескольких мероприятий. В 2014 году Следственный комитет предъявил Абрамидзе и его бизнес-партнерам обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах: правоохранители считали, что указанные в сметах гонорары артистов не соответствовали тому, что им выдавалось по факту. Однако впоследствии несколько звезд, в числе которых был Витас, выступили с показаниями, что суммы совпадали, просто большая часть гонорара шла в конверте. В результате в 2016 году судья прислушалась к показаниям свидетелей и вынесла оправдательный приговор. Тем не менее 4 фигурантов, в числе которых был и Абрамидзе провели в СИЗО около 1,5 лет.