Беглов извинился перед пострадавшими за гололед. С 30 декабря из-за непогоды пострадали более 400 человек

С 30 декабря по 8 января от гололеда в Петербурге пострадали 385 человек. Еще трое получили травмы от падения наледей, 8 пострадали от обморожения, 79 — от переохлаждения.

Такие цифры озвучил 9 января глава комитета по здравоохранению города Михаил Дубина. Врио губернатора Александр Беглов призвал всех ответственных извиниться перед пострадавшими и сам это сделал первым. «Люди ждали праздника, а попали в больницу», – сказал Беглов.

Ранее стало известно, что за время новогодних праздников скорая выезжала к поскользнувшимся петербуржцам 187 раз.