Смольный приготовил 250 млн рублей на выплату декабрьских зарплат метростроителям в «ручном режиме»

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) готов поучаствовать в перечислении заработной платы для рабочих компании «Метрострой» и её «дочек» за декабрь. Ведомство уже приготовило необходимые для этого средства. Об этом 9 января «Фонтанке» сообщили в КРТИ.

«От «Метростроя» нет пока данных по зарплатам за декабрь. Ожидаем сумму около 250 млн рублей. Запаса выполненных и сданных на приемку в комитет работ как такового нет. Есть декабрьское выполнение на сумму около 440 млн рублей, которое должно было пойти в зачет аванса. Подчеркнем, что дальше так продолжаться не может. Никакого ручного управления при нормальной финансово-хозяйственной деятельности предприятия быть не должно», – заявили в Смольном.

При этом в КРТИ подчеркнули, что сумма непогашенных авансов у ОАО «Метрострой» перед городом составляет 2,8 млрд рублей. Как именно будут выдаваться зарплаты, ни в Смольном, ни в самой компании пока не знают. Тем не менее на правительственном совещании 9 января вице-губернатор Николай Бондаренко также заявил о том, что у власти есть запас для выдачи зарплат за декабрь. В беседе с корреспондентом «Фонтанки» представитель «Метростроя» уточнил, что компания сделает все возможное, чтобы её сотрудники получили вознаграждение за труд.

Напомним, что в конце декабря около 30 метростроителей, работающих под землей близ будущей станции «Театральная», объявили забастовку и голодовку. Люди отказались подниматься на поверхность до тех пор, пока им не выдадут зарплату. Проблема с выплатами возникла из-за того, что налоговая инспекция наложила ограничения на счет головного «Метростроя» – деньги, поступившие на счета компании, списывались бы до тех пор, пока их сумма не достигла бы 788 млн рублей. Именно во столько налоговая оценила недоимку компании.

На тот момент «Метрострой» выполнил работ на сумму чуть более 1 млрд рублей, однако из-за ограничений Смольный не спешил с переводом на счета компании. В итоге совместно с городским правительством компания пришла к схеме выплат зарплат при участии комиссии по трудовым спорам и судебных приставов, которые вручную отправляли зарплаты на карточки рабочих. В итоге к 30 декабря приставы перечислили метростроителям 245 млн рублей, которые компания задолжала за сентябрь – октябрь.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов уже назвал эту ситуацию «безобразием», а также заявил, что ответственность лежит и на компании, и на городском правительстве.