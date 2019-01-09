Россияне стали чаще ездить в Финляндию. За год границу в обе стороны пересекли 9 млн раз

Пассажиропоток на границе Финляндии и России в 2018 году сократился на 1% – упал интерес финнов к поездкам в Россию. Всего Пограничная охрана зафиксировала 9 млн пересечений.

Как рассказали в ведомстве, доля россиян выросла с 70 до 71%, тогда как доля финнов в общем трафике уменьшилась с 25 до 24%. За год на финских пунктах пропуска граждан РФ оформили 6 385 000 раз, что больше, чем в 2017-м, но всего на 8 тысяч.

Активнее всего трафик рос за счёт путешествующих на поезде «Аллегро» (+2% к прошлому году на железнодорожном пункте пропуска Вайниккала), среди которых в этом году было 23 тыс. болельщиков ЧМ по футболу, и шопинг-туристов, которые на один день ездят в Лаппеенранту, – прирост на МАПП «Нуйямаа-Брусничное», который стал самым оживлённым пунктом пропуска из всех (2,7 млн пересечений), составил 3%. Больше всего туристов потеряли карельские МАПП «Ниирала-Вяртсиля» и «Куусамо-Суоперя» (-5% и -8% соответственно).

Ранее сообщалось, что в Москве интерес к поездкам в Финляндю в 2018 году вырос, а в Петербурге, наоборот, упал.