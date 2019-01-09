Полиция Норвегии спустя три месяца безрезультатных поисков рассказала о похищении жены богатейшего в стране бизнесмена

Супруга норвежского миллионера Тома Хагена, Анна-Элизабет Фалькевич, пропала из своего дома под Осло в конце октября. Похитители потребовали выкуп в криптовалюте, сумма эквивалентна 9 млн евро.

О расследовании дела на пресс-конференции 9 января рассказал инспектор полиции Томми Брёске, его слова приводит издание Aftenposten. 68-летняя женщина пропала 31 октября, и с тех пор от нее не поступало никаких сигналов. В доме не было обнаружено следов борьбы или взлома, однако полиция полагает, что похитители застали Хаген в ванной. На полу владелец дома нашел записку, в которой неизвестные требовали выкуп — девять миллионов евро в криптовалюте Monero. Брёске отметил, что полиция рекомендовала бизнесмену выкуп не платить.

Расследование было тайным на протяжении 10 недель, обладающие информацией просили ничего не сообщать СМИ, опасаясь за жизнь госпожи Хаген. К делу привлечены Европол и Интерпол. Источники Aftenposten упомянули об одной из версий, которая связана с публикацией в газете Dagens Næringsliv. В материале сообщалось о суммарном состоянии Хагена, оно оценивается в 1,7 млн норвежских крон, это около 16 млрд рублей.

Семья не делала публичных заявлений и попросила журналистов не звонить.

Анна-Элизабет Фалькевич-Хаген вышла замуж за Тома Хагена, когда ей было 19 лет. У пары трое детей. Бизнесмен занимается энергетикой, он создал компанию Elkraft в 1992 году, сейчас она является ведущим поставщиком электроэнергии в Северном регионе. Хаген также имеет значительный доход от инвестиций в недвижимость.