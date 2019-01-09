Врио губернатора приказал выдать главам районов по «лопате Беглова». Его не устраивает качество уборки снега

Временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов заявил, что главе каждого района надо выдать по лопате с надписью «лопата Беглова». Убирать город он сам готов вместе с подчиненными.

Свое заявление врио губернатора сделал 9 января на заседании в Смольном. По его словам, жители жалуются на плохую уборку города. «У вас было время подготовиться и отремонтировать всю технику к зимнему периоду, – отметил Беглов, обращаясь к главе комблага Владимиру Рублевскому. – Необходимые деньги, чтобы вывезти снег, есть. Ведь есть?» Рублевский, помедлив, ответил, что есть, однако существуют и трудности, в частности с запаркованностью улиц. При этом он заявил, что снега в новогодние праздники вывезли 250 тысяч кубометров, то есть в 5 раз больше, чем год назад.

Ранее комитет по благоустройству сообщил, что во время праздников было организовано более 17 тыс. смен техники и 11,5 тыс. смен работников ручной уборки. 9 января улицы Петербурга убирает более 950 машин дорожных предприятий и свыше 1000 работников ручной уборки. Жилком отчитался, что с 30 декабря 2018 года по 8 января к работам по уборке внутриквартальных территорий ежедневно привлекалось от 470 до 600 единиц техники, а также от 7 до 8 тысяч дворников. Максимальное количество техники, дворников и кровельщиков работало в канун Нового года, а также 5 и 6 января.