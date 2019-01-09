Фрегат «Адмирал Касатонов» вернулся в Петербург после первых испытаний в Финском заливе

Новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов», построенный на «Северной верфи», вернулся в Петербург после первого этапа ходовых испытаний на Балтике.

Как сообщил 9 января журналистам помощник главнокомандующего ВМФ России по связям с общественностью и СМИ Игорь Дыгало, на первом этапе заводских испытаний были проверены мореходность и скорость хода корабля, его системы жизнеобеспечения и энергетики, а также вентиляция и кондиционеры.

Возобновятся испытания после того, как улучшится ледовая обстановка на Финском заливе.

Напомним, что «Касатонов» ждал испытаний почти 10 лет. Корабль был заложен в 2009 году и должен был быть спущен на воду в 2011 году, а вступить в строй годом позднее. Теперь планируется, что он будет передан Военно-морскому флоту до конца 2019 года.