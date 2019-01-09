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Авто
10.01.2019 14:06
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Первый Jaguar I-Pace в Петербурге. Как миллионер ездит на электричестве

Таких машин в Петербурге, да и в России, пока считаные единицы. Их могут позволить себе только миллионеры, и далеко не каждый из них к этому годов. Пока миллионеров в Петербурге намного больше, чем электромобилей. А Jaguar I-Pace всего пара штук.

Первый Jaguar I-Pace в Петербурге. Как миллионер ездит на электричестве

Матвей Циклистов/«Фонтанка.ру»

Официальные продажи первого в истории британской марки Jaguar полностью электрического кроссовера I-Pace стартовали в России в конце декабря. В тот же день двое петербуржцев получили свои машины. Одну из них вы видите на этих фотографиях.

Первый Jaguar I-Pace в Петербурге.

Этот Jaguar приобрел петербургский бизнесмен Игорь Кононенко. Ждать саму машину пришлось четыре месяца, плюс ещё три недели – регистрации и выдачи ПТС. Автомобиль упакован опциями практически под завязку, и его цена оказалась почти на четверть выше базовой в 5 825 000 рублей.

Почему электрокар? Особенности содержания в российских реалиях

I-Pace для Игоря Кононенко не первый электромобиль. Четыре года он отъездил на Tesla Model S, и все «за» и «против» практики владения транспортом на электротяге в российских условиях ему известны досконально. Именно это позволяет выбирать «за».

Идея приобрести электромобиль возникла из желания попробовать что-то неординарное. Tesla официально в Россию не поставлялась и не поставляется до сих пор, поэтому покупать её пришлось в Голландии, прямо с завода в Тилбурге, где дособирают все Tesla для европейского рынка.

Быстро выяснилось, что основное «препятствие», которое якобы сдерживает рост числа электромобилей в России, – пресловутое отсутствие инфраструктуры, то есть зарядных станций, – на самом деле серьезным препятствием не является. Большинство владельцев электромобилей во всем мире заряжают их дома, а общественными «заправками» пользуются лишь во время длительных поездок.

Так же решил проблему и петербургский бизнесмен. Одну «розетку» оборудовал на охраняемой стоянке у дома, вторую – на даче. Это относительно недорого, в пределах средней зарплаты горожанина.

За четыре года Игорь «обсох» – то есть не смог доехать до дома своим ходом – только один раз. Это случилось, когда он с семьей возвращался из Финляндии. Было минус 30, батарея разряжается стремительно, и пограничники (и финские, и российские), проявив редкостное понимание, оформили документы почти моментально. Но всё равно заряда не хватило. В районе Сестрорецка Tesla пришлось погрузить на эвакуатор, а всей семье пересесть на такси.

Tesla, в отличие от Jaguar, в России официально не обслуживается – поскольку эта марка у нас не представлена. Однако электромобиль требует гораздо меньше внимания к себе, чем его бензиновые собратья. Основное ТО (помимо проверки тормозов и подвески) для Tesla Model S заключалось в обслуживании системы охлаждения/подогрева батареи и контроля уровня охлаждающей жидкости в ней. Для этого приходилось гонять в Швецию, благо тут есть возможность совместить приятное с полезным. Можно взять всю семью, погрузить автомобиль на паром и устроить себе круиз, а заодно и автомобиль проверить. Теперь, с I-Pace, ездить на ТО за границу уже не нужно.

Автомобиль, а не компьютер

Jaguar, конечно, сильно отличается от Tesla. «Он гораздо больше автомобиль, а Tesla – это, скорее, компьютер на колесах», – говорит Игорь. Ну и качество сборки у «зеленых», не проверенных годами изделий Илона Маска уступает «лучшим мировым образцам» – нередко вылезают всякие баги, вроде плохо работающей электрической крыши.

Несмотря на то, что по факту I-Pace – это кроссовер, повадки у него, как у спортивного хетчбэка. Острый руль, довольно жесткая подвеска и динамика – разгон до «сотни» за 4,8 секунды. Четыре сотни лошадиных сил «под капотом» и полный привод. Плюс преимущество электротяги – все 400 лошадей мгновенно доступны на всем диапазоне скоростей, начиная прямо со старта.

У Tesla цифры могут быть и повыше, но подвеска «мерседесовская», более мягкая. Американцы любят именно такую – считают её более комфортной, но для Игоря Кононенко это недостаток. Он предпочитает «драйверскую».

То, что на бумаге – цифры, в жизни ощущается как взлёт на самолёте. При нажатии на газ вас просто вдавливает в сиденье. Как в суперкаре, типа Lamborghini или Pagani Zonda. Нестойких пассажиров начинает мутить.

Jaguar, как и Tesla, – это «премиум-сегмент», но у британцев за плечами многолетний опыт выпуска люксовых спортивных машин, так что внутри комфорта и «премиальности» гораздо больше, чем в Tesla. А вот в деле компьютерных технологий британцы только осваиваются с новыми технологиями. В I-Pace нет такого автопилота, как в Tesla, да и вообще программное обеспечение пока что, по мнению автовладельца, сыровато. Например, сопряжение автомобиля со смартфоном – одна из важнейших функций в современном электромобиле – в Jaguar глючит.

Впрочем, эти сбои, скорее всего, устранят в последующих обновлениях программного обеспечения, которые, по примеру Tesla, будут делаться «по воздуху». Но вот что вызывает недоумение и что софтом не исправишь: зарядка переменным током идет только по одной фазе, притом что у других электромобилей спокойно можно заряжаться от стандартного трехфазника, что в три раза быстрее.

В целом Jaguar I-Pace не разочаровывает. Запас хода – почти 500 километров летом и где-то 270 зимой, 90-киловаттная батарея, возможность «быстрой» 100-киловаттной зарядки постоянным током (45 минут до «полного бака»). Плюс бонусы знаменитой британской марки, начиная с комфорта и заканчивая тщательной отделкой и вниманием к деталям. Словом, Jaguar есть Jaguar.

Первый Jaguar I-Pace в Петербурге.

Ну и главное: этот автомобиль официально поставляется в Россию, у него есть здесь и сеть техобслуживания, и официальные дилеры, которые готовы решать все возникающие проблемы. I-Pace не первый электромобиль, сертифицированный и официально продающийся в нашей стране, но он первый электромобиль премиум-сегмента.

Роскошь «электричества»

Переход на электричество, скорее всего, неизбежен. Все больше стран принимают законы, делающие его чуть ли не обязательным. Называют разные сроки, часто звучит 2040 год – как год полного прекращения производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Европе.

Несмотря на то, что у нас к электромобилям до сих пор относятся со скепсисом – все-таки Россия нефтяная страна – даже у нас электромобили постепенно начинают привлекать внимание. Конечно, пока число их мизерно: около 2,5 тысячи на всю страну, а в Петербурге – 105.

При этом в городе одна за другой открываются зарядные станции, сейчас их уже более трех десятков. Tesla, в частности, строит Supercharger в Oгоньках. Более того, согласно недавно принятой редакции Градостроительных регламентов, на стоянках около жилых домов в Петербурге должны быть предусмотрены места для зарядки электромобилей и подключаемых гибридов.

Так что скоро таких, как Игорь Кононенко, решительно пересевших с «бензина» на «электричество», может стать гораздо больше. Для него самого вопрос выбора уже не стоит. Возвращаться к ДВС он не собирается. Тем более что вскоре в производство обещают запустить первый электрический Porsche.

Матвей Циклистов, «Фонтанка.ру»

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