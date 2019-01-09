Первый Jaguar I-Pace в Петербурге. Как миллионер ездит на электричестве

Таких машин в Петербурге, да и в России, пока считаные единицы. Их могут позволить себе только миллионеры, и далеко не каждый из них к этому годов. Пока миллионеров в Петербурге намного больше, чем электромобилей. А Jaguar I-Pace всего пара штук.

Матвей Циклистов/«Фонтанка.ру»

Официальные продажи первого в истории британской марки Jaguar полностью электрического кроссовера I-Pace стартовали в России в конце декабря. В тот же день двое петербуржцев получили свои машины. Одну из них вы видите на этих фотографиях.

Этот Jaguar приобрел петербургский бизнесмен Игорь Кононенко. Ждать саму машину пришлось четыре месяца, плюс ещё три недели – регистрации и выдачи ПТС. Автомобиль упакован опциями практически под завязку, и его цена оказалась почти на четверть выше базовой в 5 825 000 рублей.

Почему электрокар? Особенности содержания в российских реалиях

I-Pace для Игоря Кононенко не первый электромобиль. Четыре года он отъездил на Tesla Model S, и все «за» и «против» практики владения транспортом на электротяге в российских условиях ему известны досконально. Именно это позволяет выбирать «за».

Идея приобрести электромобиль возникла из желания попробовать что-то неординарное. Tesla официально в Россию не поставлялась и не поставляется до сих пор, поэтому покупать её пришлось в Голландии, прямо с завода в Тилбурге, где дособирают все Tesla для европейского рынка.

Быстро выяснилось, что основное «препятствие», которое якобы сдерживает рост числа электромобилей в России, – пресловутое отсутствие инфраструктуры, то есть зарядных станций, – на самом деле серьезным препятствием не является. Большинство владельцев электромобилей во всем мире заряжают их дома, а общественными «заправками» пользуются лишь во время длительных поездок.

Так же решил проблему и петербургский бизнесмен. Одну «розетку» оборудовал на охраняемой стоянке у дома, вторую – на даче. Это относительно недорого, в пределах средней зарплаты горожанина.

За четыре года Игорь «обсох» – то есть не смог доехать до дома своим ходом – только один раз. Это случилось, когда он с семьей возвращался из Финляндии. Было минус 30, батарея разряжается стремительно, и пограничники (и финские, и российские), проявив редкостное понимание, оформили документы почти моментально. Но всё равно заряда не хватило. В районе Сестрорецка Tesla пришлось погрузить на эвакуатор, а всей семье пересесть на такси.

Tesla, в отличие от Jaguar, в России официально не обслуживается – поскольку эта марка у нас не представлена. Однако электромобиль требует гораздо меньше внимания к себе, чем его бензиновые собратья. Основное ТО (помимо проверки тормозов и подвески) для Tesla Model S заключалось в обслуживании системы охлаждения/подогрева батареи и контроля уровня охлаждающей жидкости в ней. Для этого приходилось гонять в Швецию, благо тут есть возможность совместить приятное с полезным. Можно взять всю семью, погрузить автомобиль на паром и устроить себе круиз, а заодно и автомобиль проверить. Теперь, с I-Pace, ездить на ТО за границу уже не нужно.

Автомобиль, а не компьютер

Jaguar, конечно, сильно отличается от Tesla. «Он гораздо больше автомобиль, а Tesla – это, скорее, компьютер на колесах», – говорит Игорь. Ну и качество сборки у «зеленых», не проверенных годами изделий Илона Маска уступает «лучшим мировым образцам» – нередко вылезают всякие баги, вроде плохо работающей электрической крыши.

Несмотря на то, что по факту I-Pace – это кроссовер, повадки у него, как у спортивного хетчбэка. Острый руль, довольно жесткая подвеска и динамика – разгон до «сотни» за 4,8 секунды. Четыре сотни лошадиных сил «под капотом» и полный привод. Плюс преимущество электротяги – все 400 лошадей мгновенно доступны на всем диапазоне скоростей, начиная прямо со старта.

У Tesla цифры могут быть и повыше, но подвеска «мерседесовская», более мягкая. Американцы любят именно такую – считают её более комфортной, но для Игоря Кононенко это недостаток. Он предпочитает «драйверскую».

То, что на бумаге – цифры, в жизни ощущается как взлёт на самолёте. При нажатии на газ вас просто вдавливает в сиденье. Как в суперкаре, типа Lamborghini или Pagani Zonda. Нестойких пассажиров начинает мутить.

Jaguar, как и Tesla, – это «премиум-сегмент», но у британцев за плечами многолетний опыт выпуска люксовых спортивных машин, так что внутри комфорта и «премиальности» гораздо больше, чем в Tesla. А вот в деле компьютерных технологий британцы только осваиваются с новыми технологиями. В I-Pace нет такого автопилота, как в Tesla, да и вообще программное обеспечение пока что, по мнению автовладельца, сыровато. Например, сопряжение автомобиля со смартфоном – одна из важнейших функций в современном электромобиле – в Jaguar глючит.

Впрочем, эти сбои, скорее всего, устранят в последующих обновлениях программного обеспечения, которые, по примеру Tesla, будут делаться «по воздуху». Но вот что вызывает недоумение и что софтом не исправишь: зарядка переменным током идет только по одной фазе, притом что у других электромобилей спокойно можно заряжаться от стандартного трехфазника, что в три раза быстрее.

В целом Jaguar I-Pace не разочаровывает. Запас хода – почти 500 километров летом и где-то 270 зимой, 90-киловаттная батарея, возможность «быстрой» 100-киловаттной зарядки постоянным током (45 минут до «полного бака»). Плюс бонусы знаменитой британской марки, начиная с комфорта и заканчивая тщательной отделкой и вниманием к деталям. Словом, Jaguar есть Jaguar.

Ну и главное: этот автомобиль официально поставляется в Россию, у него есть здесь и сеть техобслуживания, и официальные дилеры, которые готовы решать все возникающие проблемы. I-Pace не первый электромобиль, сертифицированный и официально продающийся в нашей стране, но он первый электромобиль премиум-сегмента.

Роскошь «электричества»

Переход на электричество, скорее всего, неизбежен. Все больше стран принимают законы, делающие его чуть ли не обязательным. Называют разные сроки, часто звучит 2040 год – как год полного прекращения производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Европе.

Несмотря на то, что у нас к электромобилям до сих пор относятся со скепсисом – все-таки Россия нефтяная страна – даже у нас электромобили постепенно начинают привлекать внимание. Конечно, пока число их мизерно: около 2,5 тысячи на всю страну, а в Петербурге – 105.

При этом в городе одна за другой открываются зарядные станции, сейчас их уже более трех десятков. Tesla, в частности, строит Supercharger в Oгоньках. Более того, согласно недавно принятой редакции Градостроительных регламентов, на стоянках около жилых домов в Петербурге должны быть предусмотрены места для зарядки электромобилей и подключаемых гибридов.

Так что скоро таких, как Игорь Кононенко, решительно пересевших с «бензина» на «электричество», может стать гораздо больше. Для него самого вопрос выбора уже не стоит. Возвращаться к ДВС он не собирается. Тем более что вскоре в производство обещают запустить первый электрический Porsche.

Матвей Циклистов, «Фонтанка.ру»