По делу террористического сообщества «Сеть» будут судить анархиста. Он сознался в подготовке госпереворота

Московский окружной военный суд рассмотрит дело 27-летнего анархиста Игоря Шишкина, предполагаемого участника террористического сообщества «Сеть».

О поступлении дела Шишкина сообщается на сайте суда. Фигуранту предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.4 УК «Участие в террористическом сообществе».

Шишкина задержали 25 января 2018 года в Петербурге и через два дня по ходатайству следственной службы УФСБ Петербурга и области заключили под стражу. Мера пресечения ему продлена до 22 января 2019-го. Ранее защита просила освободить обвиняемого под залог 1 млн рублей, сообщала объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Игорь Шишкин — один из двух фигурантов дела «Сети», признавших вину и сотрудничающих со следствием.

По версии ФСБ, с 2016 года в нескольких регионах России действовали законспирированные ячейки участников анарходвижения. Они якобы готовили вооруженный мятеж для свержения действующей власти. Несколько человек пожаловались на пытки после задержания.

По петербургскому делу «Сети» арестованы также Виктор Филинков и Юлий Бояршинов. В Московский окружной военный суд пришли материалы только на Шишкина. Его дело, видимо, было выделено в отдельное производство и завершено раньше основного.