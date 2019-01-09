Автостат: траты россиян на новые машины впервые превысили докризисные показатели

В 2018 году россияне потратили на покупку новых машин чуть больше 2,38 трлн рублей. Как рассказали 9 января в аналитическом агентстве «Автостат», этот показатель впервые превысил докризисный уровень.

Для сравнения: в 2013 году было продано машин на 2,37 трлн рублей, в 2014-м показатель снова снизился до 2,34 трлн рублей. Впрочем, покупать авто чаще, чем до кризиса, отечественные водители не стали: рост продаж эксперты «Автостата» связывают с увеличением цен. За последние пять лет стоимость личного транспорта увеличилась на 57%.

«Несмотря на то, что продажи машин (в штуках) за этот период в стране упали на 36%, данное обстоятельство не помешало ёмкости рынка превысить докризисные показатели», – отмечают в «Автостате».