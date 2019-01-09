Беглов даст свое имя только новой трубе в Невском районе

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что не согласен, когда кто-то называет прорванную трубу в Невском районе «трубой Беглова». Так он готов назвать только новую трубу, которая заменит прежнюю.

Трудности с Пороховской тепломагистралью градоначальник на совещании в Смольном 9 января назвал плохим наследием. Как заявил вице-губернатор Николай Бондаренко, из-за аварии от тепла отключали 479 здания, из них 313 — жилые дома с 70 тысячами жителей. При этом для полной замены 1,1 км трубы необходим 1 млрд рублей. Пока принято решение часть трубопровода заменить по временной схеме, часть — реконструировать. Всего за новогодние праздники насчитано около 60 технологических нарушений на теплосетях.

Напомним, трубу в Невском районе 8 января прорвало уже в третий раз за последнее время, кипятком обожгло женщину — она находится в больнице. Накануне проинспектировать ход восстановительных работ приезжал градоначальник — уже во второй раз (ранее он побывал здесь в декабре). В Смольном пообещали заменить проблемный участок, для этого в мае начнут прокладывать резервную трубу.